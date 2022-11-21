Открылся после реконструкции остановочный пункт Мещерская будущего МЦД-4

15:44

21 ноября, в трехлетнюю годовщину запуска МЦД, заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Олег Тони и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели обновленный остановочный пункт Мещёрская будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.

«Станция Мещерская – пример комплексного подхода к созданию транспортно-пересадочных узлов с парковками, специальной зоной наземного транспорта и благоустройством пешеходных подходов. В районе Мещерской продолжается активное развитие территории, поэтому нет сомнений, что она будет востребована пассажирами», – сказал Сергей Собянин.

За время реконструкции здесь были построены две новые платформы и подземный вестибюль с выходом на платформы и противоположные стороны городской территории – улицу Матросова и Дачно-Мещерский проезд. Переход по тоннелю организован по принципу «Сухие ноги». Платформы длиной 266 м каждая оборудованы навесами от осадков. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, спуски на платформы оснащены эскалаторами и лифтами, северный и южный выходы – лифтами.

В подземном вестибюле общей площадью около 1,5 тыс. кв. м размещен турникетно-кассовый зал, в котором имеется касса с заниженным окном, а также санитарная комната. Вся территория станции оснащена бесшовным Wi-Fi. На первом этапе поезда будут делать остановку на платформе № 1. С запуском движения на МЦД-4 планируется открытие второй платформы.

«В день МЦД перевозят порядка 550 тыс. человек. Это яркое свидетельство того, что людям нравится этот проект и «городская электричка» востребована. ОАО «ЖД», со своей стороны, делает все, чтобы выполнить все плановые показатели этого года и чтобы следующий год был для нас годом уверенного запуска третьего и четвертого диаметров. До конца этого года планируется завершить реконструкцию станции Переделкино, а также завершить II этап строительства станции Минская», – сообщил Олег Тони.

Напомним: в 2023 году планируется открытие МЦД-3 Крюково – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.