10:31

Движение поездов на участке Лобня – Аэропорт Шереметьево будет временно приостановлено 26-27 ноября в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры для соединения Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом. После запуска новой железнодорожной линии время в пути на поездах до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут – от Белорусского вокзала.

Технологическое «окно» продолжительностью 27 часов назначено с 01:40 26 ноября до 04:40 27 ноября. За это время железнодорожники уложат «скоростной» стрелочный перевод, который позволит обеспечить движение поездов со скоростью 80-90 км/ч, а также установят необходимое оборудование для работы уложенных ранее семи новых стрелочных переводов. Кроме того, будет проведена установка нового программного обеспечения на блок-постах станций Аэропорт Шереметьево и Лобня для перевода на цифровую систему управления движением.

По информации компании-перевозчика, 26 ноября не будет движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево, некоторые рейсы также будут отменены в первой половине дня 27 ноября. Добраться в/из аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах компании от/до станции метро «Ховрино» за 20 минут. Автобусы курсируют каждые 15 минут с 05:50 до 00:05 в сторону аэропорта и с 06:28 до 00:43 – из аэропорта. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и планировать поездку заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.