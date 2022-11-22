Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд из Самары в новогодние праздники отправится в Саранск и Москву

2022-11-22 14:33
Туристический поезд отправится в железнодорожный круиз из Самары в Саранск и Москву в дни новогодних каникул. В течение нескольких дней путешественники посетят увлекательные экскурсии, продегустируют национальные блюда и насладятся новогодней атмосферой.

Первых туристов встретит Саранск, где гости познакомятся с Якшамо Атя – мордовским Дедом Морозом, посетят новогодний спектакль «Щелкунчик» в Мордовском государственном театре оперы и балета и побывают в музее изобразительных искусств.

Далее поезд отправится в Москву. Участники круиза посетят рождественскую ярмарку на Красной площади и совершат экскурсии по главным достопримечательностям столицы России.

Из Самары новогодний поезд отправится 2 января 2023 года. Обратно пассажиры вернутся 4 января. Благодаря удобному расписанию пассажирских поездов к путешествию могут присоединиться жители из других регионов – Пензы, Саранска и Ульяновска.

В составе поезда – двухэтажные вагоны категории СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов, а также вагон-ресторан.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

