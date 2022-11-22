Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Для борьбы с последствиями ледяного дождя на Мосузле задействовано более 1,5 тыс. железнодорожников

2022-11-22 13:37
Для борьбы с последствиями ледяного дождя на Мосузле задействовано более 1,5 тыс. железнодорожников
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22 ноября в связи с ухудшением погодных условий на Московской железной дороге в утренний час пик серьезных сбоев в движении поездов не допущено. Единичные случаи были на станции Люблино Курского направления. В связи с этим ряд поездов в сторону Москвы и МЦД-2 следовали с отставанием от графика.

Для борьбы с обледенением контактной сети в настоящее время на Мосузле работают локомотивы, оборудованные вибропантографами. Это специальные устройства, которые при движении локомотива сбивают наледь с контактной сети.

Железнодорожники прикладывают максимальные усилия в борьбе с обледенением пассажирской инфраструктуры в связи с неблагоприятными погодными условиями: платформы, мосты, сходы с них посыпаются песком, гранитной крошкой и специальными противогололедными средствами; проводится расчистка путей.

В настоящее время в борьбе со снегом задействовано более 1,5 тыс. железнодорожников, 6 единиц снегоуборочной техники.

МЖД принимает необходимые меры для того, чтобы устранить последствия ледяного дождя к вечернему часу пик.

Московская железная дорога просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru