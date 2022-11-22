Для борьбы с последствиями ледяного дождя на Мосузле задействовано более 1,5 тыс. железнодорожников

13:37

22 ноября в связи с ухудшением погодных условий на Московской железной дороге в утренний час пик серьезных сбоев в движении поездов не допущено. Единичные случаи были на станции Люблино Курского направления. В связи с этим ряд поездов в сторону Москвы и МЦД-2 следовали с отставанием от графика.

Для борьбы с обледенением контактной сети в настоящее время на Мосузле работают локомотивы, оборудованные вибропантографами. Это специальные устройства, которые при движении локомотива сбивают наледь с контактной сети.

Железнодорожники прикладывают максимальные усилия в борьбе с обледенением пассажирской инфраструктуры в связи с неблагоприятными погодными условиями: платформы, мосты, сходы с них посыпаются песком, гранитной крошкой и специальными противогололедными средствами; проводится расчистка путей.

В настоящее время в борьбе со снегом задействовано более 1,5 тыс. железнодорожников, 6 единиц снегоуборочной техники.

МЖД принимает необходимые меры для того, чтобы устранить последствия ледяного дождя к вечернему часу пик.

Московская железная дорога просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.