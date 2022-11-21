Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 10 тыс. человек посетили экскурсии на вокзалах страны с начала года

2022-11-21 16:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-октябре 2022 года участниками экскурсионных проектов стали более 10 тыс. посетителей вокзальных комплексов. Это в 5 раз больше, чем за весь 2021 год. В ходе экскурсий, организованных на вокзалах России, посетители знакомятся с историей, архитектурными стилями и самыми интересными фактами.

Лидером по количеству принятых экскурсантов стал Витебский вокзал Санкт-Петербурга. На экскурсии по роскошным залам первого вокзала в России с посещением Великокняжеских покоев и чердака побывали более 3 тыс. человек. Не менее востребованы экскурсии и у пассажиров на вокзальных комплексах Челябинск и Тверь, на каждом из которых экскурсантами стали порядка 2 тыс. человек.

Самым популярным месяцем среди желающих поближе познакомиться с вокзальными комплексами стал июнь. В первый месяц лета на экскурсии записались почти 2 тыс. человек.

Участники экскурсий, как правило, посещают места, обычно недоступные для пассажиров. Так, например, в Екатеринбурге можно заглянуть в дикторскую и в кабинет начальника вокзала, который сам же и проводит познавательные прогулки по территории комплекса. На Киевском вокзале Москвы у участников экскурсии есть возможность увидеть старинные башенные часы, механизм которых часовщик до сих пор заводит вручную, и побывать на смотровой площадке. В Челябинске посетителей ждут шахматные фигуры величиной в человеческий рост.

На вокзале Курган и на Казанском вокзальном комплексе столицы экскурсии реализованы в формате аудиогидов. Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы запущен уникальный проект – иммерсивный аудиоспектакль, который объединяет в себе элементы театральной постановки, квеста и экскурсии.

Сейчас экскурсионный проект реализуется на 12 вокзалах. Постепенно к нему будут присоединяться и другие вокзальные комплексы. Так, в ближайшие месяцы планируется запустить экскурсии на Московском и Балтийском вокзалах Санкт-Петербурга.

Получить более подробную информацию об экскурсионных проектах можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Вокзалы».

