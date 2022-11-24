Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги изменится в связи с реконструкцией моста через Оку с 28 ноября

2022-11-24 12:54
Расписание некоторых пригородных поездов Курского направления и МЦД-2 изменится с 28 ноября по 8 декабря на период реконструкции моста через Оку в Серпухове. В этот период железнодорожники проведут сложные инженерные работы по замене шестого пролетного строения.

Второй главный путь, по которому поезда следуют из Тулы в Москву, на участке Тарусская – Серпухов будет закрыт на 10 суток при сохранении движения поездов по соседнему пути в реверсивном режиме с пропуском составов поочередно в обе стороны.

Обращаем внимание пассажиров, что связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-2.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

