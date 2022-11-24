Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Около тысячи дополнительных поездов планируется назначить на новогодние и рождественские праздники

2022-11-24 11:33
Около тысячи дополнительных поездов планируется назначить на новогодние и рождественские праздники
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения спроса на перевозки в период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «ЖД» планирует назначить около 1 тыс. дополнительных поездов отправлением с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего в дополнительных поездах в этот новогодний период будет обеспечено около 4,5 млн мест.

Сегодня число проданных мест в поездах дальнего следования для поездок во время зимних каникул практически на 80% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Пассажиры уже оформили свыше 1,5 млн проездных документов на указанные даты.

Если спрос на поездки в поездах дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 года, а также 6, 7 и 8 января 2023 года.

Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, Уфу, Киров, Чебоксары, Саранск, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Белгород, Ульяновск, Новозыбков, Мурманск, Волгоград, Архангельск, Оренбург, Орск, Челябинск, Воронеж, Адлер, Анапу, Сухум, Новороссийск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Ярославль, Сортавалу, Казань, Архангельск, Вологду, Мурманск, Псков, Екатеринбург, Минеральные Воды, Анапу и другие города.

В местном сообщении они будут курсировать по маршрутам Петрозаводск – Псков, Сортавала – Гимольская – Суккозеро, Екатеринбург – Нижневартовск, Томск – Бийск, Ростов – Имеретинский Курорт/Кисловодск, Ростов – Адлер/Роза Хутор, Владикавказ – Адлер, Минеральные Воды – Анапа.

Также в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование дополнительных пассажирских поездов в Котлас из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга.

Большой популярностью у пассажиров в новогодние праздничные дни пользуются туристические маршруты. В эти даты отправятся более 10 туристических поездов из Москвы и других региональных центров (например, поезда Самара – Саранск – Москва – Самара, Петрозаводск – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, «Зимняя сказка», «В Сибирь», «В Карелию»). Кроме того, для обеспечения перевозок гостей и зрителей фестиваля «Русское Рождество» 6, 7 и 8 января будут курсировать дополнительные «Ласточки» сообщением Москва – Шуя – Иваново. Для любителей зимних видов спорта назначены «Лыжные стрелы» из Москвы в Апатиты, из Ростова-на-Дону в Розу Хутор и по внутрирегиональным маршрутам.

Дополнительные места поступают в продажу постепенно, назначение дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям продолжается. Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

