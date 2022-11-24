Изменяется график движения пригородных поездов в Башкирии

10:41

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Давлеканово – Раевка вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.

С 14:00 8 декабря до 17:00 9 декабря пройдут ремонтные работы на железнодорожном мосту станции Раевка. Время местное.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни для нескольких пригородных поездов, курсирующих по маршруту Уфа – Раевка, маршрут будет сокращен: поезда будут следовать от станции Уфа до станции Чишмы и обратно.

8 декабря из расписания будут выведены три пригородных поезда (№ 6466 Абдулино – Раевка, № 6457 Раевка – Абдулино, № 6465 Раевка – Абдулино), 9 декабря – один (№ 6458 Абдулино – Раевка).

Просим пассажиров и водителей с пониманием отнестись к работам, внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и планировать поездку заранее!

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.