Более 7 тыс. туристов стали участниками экскурсионного проекта Красноярской железной дороги «Навстречу истории»

Экскурсионный вагон КрасЖД «Навстречу истории», курсирующий в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск, отметил первый год работы. За это время он сделал около 200 рейсов, а его пассажирами стали более 7 тыс. туристов.

Напомним: железнодорожный туристический проект «Навстречу истории» стартовал в ноябре 2021 года и быстро стал востребованным у красноярцев и гостей Красноярского края. Вагон отправлялся в поездки по субботам, а с января 2022 года в связи с возросшим спросом на путешествие-экскурсию в комфортабельном электропоезде начал совершать дополнительные рейсы и в другие дни недели.

Маршрут проходит по самому красивому участку Красноярской магистрали Красноярск – Дивногорск. Взгляду путешественников открываются впечатляющие виды на живописные скалы национального парка «Столбы» и реку Енисей.

В пути туристы знакомятся с достопримечательностями городов Красноярск и Дивногорск и историей строительства уникальной Красноярской ГЭС, с жизнью и творчеством сибирского писателя Виктора Астафьева, с другими символами Красноярского края.

В Дивногорске пассажиры вагона «Навстречу истории» совершают экскурсию по городу.

В настоящее время наибольшей популярностью туристический сервис пользуется у семей с детьми, также его участниками становятся организованные группы школьников. Для них в экскурсионном вагоне проводятся уроки истории и дополнительные тематические занятия.

Проект реализуется компанией «Краспригород» совместно с региональным туристическим агентством. Все экскурсии проводят профессиональные гиды.

Очередной рейс вагона «Навстречу истории» запланирован на ближайшие выходные.

Отметим, что Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» активно поддерживают развитие внутреннего туризма. Так, в октябре текущего года железнодорожники совместно с региональным туроператором реализовали новый проект «Саянский экспресс» – это мультимодальный туристический маршрут, позволяющий совершить путешествие по югу Красноярского края, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.