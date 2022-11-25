Билеты на «Сапсан» на 31 декабря и 1 января можно купить по сниженной стоимости

10:58

Пассажиры, планирующие путешествие между Москвой и Санкт-Петербургом 31 декабря и 1 января, могут приобрести билеты на высокоскоростной поезд «Сапсан» по специальным фиксированным ценам.

Так, стоимость проезда в экономическом классе всех «Сапсанов», отправляющихся после 19:00 31 декабря, составит 2022 рубля, а 1 января – 2023 рубля (в базовом классе стоимость билетов будет еще ниже – от 1853 рублей). Цена билетов на эти даты не будет меняться в зависимости от спроса на перевозку или количества дней, оставшихся до поездки, как это происходит в другое время.

Оформить проездные документы по новогодним ценам можно уже сейчас онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону 8 (800) 775-00-00.