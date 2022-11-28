1 декабря в Екатеринбурге Свердловская железная дорога проведет презентацию новых маршрутов и поездов

14:16

1 декабря в Екатеринбурге холдинг «ЖД» проведет презентацию и торжественный запуск новых маршрутов и поездов Свердловской магистрали. В их числе – ускоренный пригородный поезд «Орлан», который будет курсировать в сообщении Екатеринбург – Верхняя Пышма, туристический ретропоезд «Уральский экспресс» (тематическая программа с заездом на станцию Шувакиш) и новый скорый поезд № 55/56 сообщением Екатеринбург – Москва, сформированный из двухвагонных сцепов (новая модель). Старт этих поездов станет финальной (практической) частью железнодорожной конференции «PRO//Движение.Туризм», которая посвящена повышению мобильности граждан и формированию железнодорожных маршрутов для туристических поездок в России.

В этот же день на перрон вокзала Екатеринбург прибудет Поезд Деда Мороза, в котором главный зимний волшебник путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг.

Регулярное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет организовано впервые. Это один из значимых практических шагов по созданию удобного для населения и связанного с внутригородскими транспортными системами каркаса агломерации, который формируется для обслуживания населения Екатеринбурга и близлежащих городов. В будни между городами-спутниками будут курсировать пять пар пригородных поездов (по выходным – четыре). Время в пути от железнодорожного вокзала до о. п. Верхняя Пышма. Музей составит чуть более 30 минут. На маршруте планируется использовать современные рельсовые автобусы «Орлан».

В этот же день для представителей туриндустрии пройдет презентация нового туристического ретропоезда «Уральский экспресс». С 3 декабря он начнет курсировать по выходным дням по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о. п. Верхняя Пышма. Музей. Продолжительность путешествия в сторону Верхней Пышмы – 1 час 25 минут. Часть пути поезд будет вести легендарный электровоз ЧС2, а по неэлектрифицированному участку – паровоз. Поездку можно совместить с посещением сразу нескольких музеев в столице Урала и в Верхней Пышме. Предусмотрено также посещение станции Шувакиш, на которой воссозданы здание вокзала и деревянная платформа в историческом стиле, организовано несколько тематических фотозон.

Также в ночь с 1 на 2 декабря состоится первый рейс (с билетами по специальному промотарифу) нового скорого поезда № 55/56 сообщением Екатеринбург – Москва. Состав сформирован из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. Каждый вагон оборудован системой кондиционирования воздуха, биотуалетами, душевой кабиной. Благодаря новым планировочным решениям в вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, где установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды – пурифайеры. Пространство купе максимально эргономично и приспособлено под потребности пассажиров в пути: есть столик-трансформер, солнцезащитные светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники. Перед отправкой поезда журналисты смогут посетить новые вагоны с экскурсией. С 12 декабря поезд № 55/56 будет курсировать ежедневно.

Сказочный Поезд Деда Мороза, который также прибудет в Екатеринбург в первый день зимы, станет своеобразной «презентацией» Нового года. Волшебник из Великого Устюга путешествует по России в передвижной резиденции: поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД». Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на перроне вокзала Екатеринбург ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Принять участие во встрече Деда Мороза могут все желающие. Предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенному билету в соответствии с указанным в нем временем посещения), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.