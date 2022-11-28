Сказочный поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород и Арзамас 3 декабря

11:34

3 декабря сказочный Поезд Деда Мороза посетит Нижегородскую область. В этом году новогодний поезд совершит здесь две остановки – в Нижнем Новгороде и Арзамасе. На железнодорожный вокзал Нижний Новгород состав прибудет в 11:00, на вокзал Арзамас-2 – в 20:10.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-сувернирная лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на станциях Нижний Новгород и Арзамас-2 ждет развлекательная праздничная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным временем посещения. Подробное описание программы – на сайте Поезда Деда Мороза, сообщила служба копроративных коммуникаций ГЖД.