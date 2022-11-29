Холдинг «ЖД» запускает регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

14:55

С 1 декабря 2022 года между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (Свердловская область) начнут ходить рельсовые автобусы «Орлан».

Пять пар пригородных поездов будут курсировать ежедневно по будням, четыре пары – по выходным. Время следования от Верхней Пышмы до железнодорожного вокзала Екатеринбург составит 31 минуту.

1 декабря в первый рейс «Орлан» отправится из Верхней Пышмы в 09:00 по местному времени. Со 2 декабря поезда будут отправляться по следующему графику:

со станции Шарташ – в 08:25, 11:57, 15:40, 18:30;

со станции Екатеринбург-Пассажирский – в 05:36, 08:35, 12:07, 15:50, 18:40;

с о. п. Верхняя Пышма. Музей – в 07:04, 09:36, 13:01, 17:26, 19:45.

На маршруте предусмотрены остановки на станции Шувакиш и о. п. Первомайская (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ).

На проезд в поезде действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта. Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, продажа открывается за 10 дней до даты отправления. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Ранее на участке Екатеринбург – Верхняя Пышма пассажирское железнодорожное сообщение не осуществлялось. Запуск пригородного поезда стал возможен благодаря совместной работе Свердловской железной дороги и холдинга УГМК при поддержке правительства Свердловской области. Для организации регулярного курсирования поездов проведен капитальный ремонт путей от станции Шувакиш до станции Электролитная в Верхней Пышме. На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров, она получила название Верхняя Пышма. Музей.

Запуск регулярных пригородных поездов позволит жителям комфортно планировать свой день. Маршрут до Верхней Пышмы с использованием РА-3 «Орлан» может быть интегрирован в транспортную сеть Екатеринбурга.