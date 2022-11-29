Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» запускает регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

2022-11-29 14:55
Холдинг «ЖД» запускает регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 декабря 2022 года между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (Свердловская область) начнут ходить рельсовые автобусы «Орлан».

Пять пар пригородных поездов будут курсировать ежедневно по будням, четыре пары – по выходным. Время следования от Верхней Пышмы до железнодорожного вокзала Екатеринбург составит 31 минуту.

1 декабря в первый рейс «Орлан» отправится из Верхней Пышмы в 09:00 по местному времени. Со 2 декабря поезда будут отправляться по следующему графику:

  • со станции Шарташ – в 08:25, 11:57, 15:40, 18:30;
  • со станции Екатеринбург-Пассажирский – в 05:36, 08:35, 12:07, 15:50, 18:40;
  • с о. п. Верхняя Пышма. Музей – в 07:04, 09:36, 13:01, 17:26, 19:45.

На маршруте предусмотрены остановки на станции Шувакиш и о. п. Первомайская (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ).

На проезд в поезде действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта. Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, продажа открывается за 10 дней до даты отправления. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Ранее на участке Екатеринбург – Верхняя Пышма пассажирское железнодорожное сообщение не осуществлялось. Запуск пригородного поезда стал возможен благодаря совместной работе Свердловской железной дороги и холдинга УГМК при поддержке правительства Свердловской области. Для организации регулярного курсирования поездов проведен капитальный ремонт путей от станции Шувакиш до станции Электролитная в Верхней Пышме. На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров, она получила название Верхняя Пышма. Музей.

Запуск регулярных пригородных поездов позволит жителям комфортно планировать свой день. Маршрут до Верхней Пышмы с использованием РА-3 «Орлан» может быть интегрирован в транспортную сеть Екатеринбурга.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru