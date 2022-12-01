«Орлан» связал пассажирским железнодорожным сообщением Екатеринбург и Верхнюю Пышму

10:32

1 декабря в Свердловской области было открыто прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Ранее на этом участке оно не осуществлялось.

На маршруте будет курсировать пригородный рельсовый автобус «Орлан» (пять рейсов в день туда-обратно по будням и четыре – по выходным), а также туристический ретропоезд «Уральский экспресс» (на первом этапе он будет ходить только по выходным дням).

Одними из первых пассажиров поезда «Орлан» стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов и другие официальные лица.

«Запуск пригородных и туристических поездов между Екатеринбургом и Верхней Пышмой позволит улучшить транспортные связи и развивать туристический потенциал региона. Этот маршрут может быть также интегрирован в транспортный каркас агломерации, формируемый для обслуживания населения Екатеринбурга и близлежащих городов», – сказал Дмитрий Пегов.

«Свердловская область продолжает череду уникальных транспортных проектов. Сейчас отправляем в путь первый рельсовый автобус, который свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Реализация таких проектов придает дополнительный импульс развитию территорий, повышает мобильность населения, делает жизнь в уральских городах удобнее и привлекательнее», – отметил Евгений Куйвашев.

«Проект был очень непростым, многие сомневались, но вот он состоялся. Теперь горожане смогут очень комфортно добираться от Екатеринбурга до Верхней Пышмы за 30 минут. Это новое качество жизни, это очередной прорыв в транспортной инфраструктуре», – подчеркнул Владимир Якушев.

Перед открытием нового сообщения был реконструирован тупиковый путь у здания первого вокзала Екатеринбурга, где сейчас находится музей Свердловской железной дороги.

На станции Шувакиш возведено здание вокзала в историческом стиле с пассажирской платформой. Там можно почувствовать атмосферу конца XIX – начала XX веков, побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле того времени, а на платформе – понаблюдать за работой паровозной бригады и дать сигнал к отправлению поезда ударом в колокол.

Кроме того, проведен капитальный ремонт путей от станции Шувакиш до станции Электролитная в Верхней Пышме. На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров. Она получила название Верхняя Пышма. Музей.

Для ретропоезда «Уральский экспресс» были подготовлены пять паровозов 1940-50-х годов постройки (Еа-3113, Л-3111, Л-4372, ЛВ-123, ЛВ-355), отреставрирован пассажирский электровоз ЧС2-216 1963 года и стилизованы под старину вагоны.