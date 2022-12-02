Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в декабре в связи с модернизацией инфраструктуры

2022-12-02 10:17
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в декабре в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево для соединения Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом, а также с продолжением работ по строительству эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта.

Так, на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево технологические «окна» назначены 2-10, 15-20, 23-25 декабря преимущественно в ночное время – с 01:00 до 05:00. На период работ движение поездов будет временно приостанавливаться, в связи с чем из расписания выведут несколько поездов, курсирующих между Москвой и аэропортом в вечерние и утренние часы.

На станции Кунцево-2, в пределах которой будет производиться монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады, назначены 6-часовые технологические «окна» – с 23:40 4 декабря до 05:40 5 декабря и в те же часы 9-10 декабря. Во время проведения работ из расписания выведут несколько пригородных поездов на участке Усово – Москва.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

 

