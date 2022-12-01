В новом графике в границах Северо-Кавказской железной дороги предусмотрено курсирование 183 пар поездов дальнего следования

16:58

11 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2022/2023 годы.

В новом графике в границах СКЖД предусмотрено курсирование 183 пар поездов дальнего следования, из них 5 пар будут формироваться из двухэтажных вагонов.

В расписании появились новые поезда, ряду составов изменили маршруты следования. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок.

К примеру, с введением нового графика в расписании появится поезд № 603/604 сообщением Адлер – Ставрополь, который будет курсировать в осенне-зимний период через Краснодар. Также на осенне-зимний период назначена беспересадочная группа вагонов № 653/654 Минеральные Воды – Кисловодск, которая затем будет включаться в состав поезда № 679/680 Владикавказ – Адлер. На летний период назначена беспересадочная группа вагонов № 697/698 сообщением Элиста – Ставрополь, которая затем станет отправляться на Черноморское побережье в составе поезда № 601/602 Ставрополь – Адлер.

Стоит также отметить, что для обеспечения транспортной связанности регионов и в связи с необходимостью доставки пассажиров в Сочинскую аэрогавань ряд дневных поездов «Ласточка» из Ростова-на-Дону, Краснодара и Анапы продолжат курсировать до станции Аэропорт Сочи. Приобрести проездные документы на эти составы можно также в рамках программы комбинированных перевозок «поезд + самолет» вместе с билетами на перелет, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.