ЖД на треть увеличили перевозки пассажиров с особенностями по здоровью

12:27

За 11 месяцев 2022 года железнодорожный транспорт для передвижения между городами страны выбрали более 258,8 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья, что значительно превысило уровень прошлого года (+30%).

Холдинг «ЖД» проводит комплексную работу, направленную на повышение комфорта и доступности условий проезда, а также улучшение сервиса в поездах и на вокзалах для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Так, на 10 тысячах вокзалов и остановочных пунктов предоставляются услуги сопровождения и оказания помощи по заявкам Центра содействия мобильности ОАО «ЖД».

Ежегодно увеличивается количество пассажирских вагонов со специализированным купе для инвалидов. Сегодня курсирует 1092 таких вагона. Кроме того, в рейсы регулярно выходят 274 состава электропоездов «Ласточка», отвечающих требованиям доступности для инвалидов.

При покупке билетов в специализированные купе поездов дальнего следования АО «ФПК» предоставляются 50%-ные скидки, на специализированные места в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД» – скидка 40% . Также АО «ФПК» предоставляет скидки на проезд в размере 50% в вагонах СВ и 55% – в купейных вагонах детям-инвалидам, инвалидам первой группы и их сопровождающим – участникам программы «ЖД-Бонус».

Льготные билеты в дальнем следовании и пригородном сообщении можно оформить без предоставления в кассы вокзала подтверждающих бумажных документов, а также на сайте https://www.rzd.ru или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Оформление билетов осуществляется на основании информации государственных систем, содержащих сведения об инвалидах, которым предоставляется социальная услуга в виде бесплатного проезда.

Планировать поездку маломобильному пассажиру поможет «Карта доступности вокзалов», размещенная на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», в которой отображена информация о доступности основных функциональных зон всех вокзалов ОАО «ЖД».

На официальном сайте ОАО «ЖД» инвалиды по слуху могут получить видео-консультацию на русском жестовом языке, также услуга предоставляется на 194 вокзалах, где размещены справочные видеотерминалы.

На вокзалах Восточный и на Казанском вокзале города Москвы открыты зоны ожидания Центра содействия мобильности. До конца текущего года планируется открыть их еще на двух вокзалах: Казань и Набережные Челны.