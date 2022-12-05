09:37

В субботу, 17 декабря, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной дороге туристы доедут до станции Кулатка, где их будет ждать трансфер до Хвалынска. Время в пути составит около 4 часов. На посещение местных достопримечательностей будет отведено более 6 часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6201/6202 Саратов – Сенная – Кулатка отправится в 07:03 и прибудет на станцию Кулатка в 09:48, где туристы пересядут на автобусы, которые приедут в Хвалынск в 10:40. В обратном направлении туристы отправятся в 16:50.

Со станции Кулатка пригородный поезд № 6203/6204 Кулатка – Сенная – Саратов отправится в 18:15 и прибудет на станцию Саратов-1 в 21:00.

Полная стоимость проезда на поезде и автобусе в направлении «туда-обратно» составляет 1336 рублей, для школьников и студентов – 918 рублей. При оплате проезда действует система льгот, предусмотренная законодательством. Перевозка спортивного инвентаря будет осуществляться бесплатно.

Прогулка по Хвалынску возможна как самостоятельно, так и в составе туристической группы. Организаторы предлагают две экскурсионные программы за отдельную плату. Первый маршрут предполагает посещение картинной галереи К. С. Петрова-Водкина, туристического комплекса «Солнечная поляна» и ряд других развлечений. В рамках второй программы все желающие смогут побывать в Хвалынских термах и пивоварне на территории парка-отеля «Хвалынь».

Более подробную информацию о предстоящей поездке можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» или по тел.: +7 (927) 138-00-44, +7 (927) 919-80-82 (звонить с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.