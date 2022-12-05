Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительный поезд сообщением Красноярск – Абакан назначен на новогодние праздники

2022-12-05 09:25
Для пассажиров Красноярской железной дороги, которые планируют поехать на новогодние праздники в соседний регион, назначен дополнительный поезд № 548 Красноярск – Абакан. Он совершит два рейса – 30 декабря и 8 января. Из Красноярска поезд будет отправляться в 20:06, прибывать в Абакан на следующий день в 08:00. Время указано местное.

Комфорт пассажиров во время поездки обеспечат 12 современных вагонов, оборудованных биотуалетами и розетками для зарядки мобильных устройств.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

