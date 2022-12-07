Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные поезда переходят на новый график движения на Северо-Кавказской железной дороге с 11 декабря

2022-12-07 15:14
Пригородные поезда переходят на новый график движения на Северо-Кавказской железной дороге с 11 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 декабря на сети железных дорог России вводится новый график движения на 2022-2023 годы. В нем предусмотрен ряд изменений в расписании пригородных поездов, которые курсируют на полигоне СКЖД.

Отметим, что в новом графике в границах магистрали предусмотрено курсирование 440 пригородных поездов на 84 маршрутах.

Самые значительные изменения расписания произойдут на Черноморском побережье. В частности, еще один дополнительный поезд начнет курсировать по маршруту Сочи – Аэропорт Сочи. Кроме того, маршруты двух пригородных поездов продлят от станции Лазаревская до станции Туапсе. У четырех «Ласточек» конечной станцией станет не Сочи, а Лоо. Таким образом, появятся маршруты Лоо – Аэропорт Сочи – Лоо и Лоо – Роза Хутор – Лоо.

По многочисленным обращениям пассажиров, изменится график движения пригородных поездов на маршруте Минеральные Воды – Владикавказ. С введением нового расписания поезд № 6408, ранее курсировавший до Беслана, будет ходить из Минеральных Вод до станции Прохладная, отправляясь в 17:55 вместо 03:52 и прибывая на конечную станцию в 19:41 вместо 05:27.

При этом с 12 декабря со станции Прохладная во Владикавказ будет курсировать поезд № 6440 отправлением в 05:30, прибытием в столицу Северной Осетии в 08:12. Обращаем внимание, что 11 декабря будет курсировать только поезд от Минеральных Вод до Прохладной. Со станции Прохладная до Владикавказа и из Владикавказа до Минеральных Вод рейсов в этот день не будет.

Для удобства жителей Ставропольского края также изменено расписание поезда Буденновск – Минеральные Воды. Рельсовый автобус будет отправляться из Буденновска на 43 минуты позже – в 08:17. Прибывать в Минеральные Воды состав будет в 11:26. На этой станции для пассажиров предусмотрено удобное время для пересадки на пригородный экспресс «Ласточка» – поезд №7204 сообщением Минеральные Воды – Кисловодск.

В Дагестане для более удобной пересадки пассажиров на поезд дальнего следования № 373 Махачкала – Тюмень скорректировали расписание электрички № 6691 сообщением Дербент – Махачкала. Пригородный состав теперь будет отправляться из Дербента в 13:25 и прибывать в Махачкалу в 16:15.

Напомним: обновление графика ежегодно проходит во второе воскресенье декабря с учетом анализа пассажиропотока. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайтах АО «СКППК» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», в пригородных кассах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru