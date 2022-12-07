Пригородные поезда переходят на новый график движения на Северо-Кавказской железной дороге с 11 декабря

15:14

С 11 декабря на сети железных дорог России вводится новый график движения на 2022-2023 годы. В нем предусмотрен ряд изменений в расписании пригородных поездов, которые курсируют на полигоне СКЖД.

Отметим, что в новом графике в границах магистрали предусмотрено курсирование 440 пригородных поездов на 84 маршрутах.

Самые значительные изменения расписания произойдут на Черноморском побережье. В частности, еще один дополнительный поезд начнет курсировать по маршруту Сочи – Аэропорт Сочи. Кроме того, маршруты двух пригородных поездов продлят от станции Лазаревская до станции Туапсе. У четырех «Ласточек» конечной станцией станет не Сочи, а Лоо. Таким образом, появятся маршруты Лоо – Аэропорт Сочи – Лоо и Лоо – Роза Хутор – Лоо.

По многочисленным обращениям пассажиров, изменится график движения пригородных поездов на маршруте Минеральные Воды – Владикавказ. С введением нового расписания поезд № 6408, ранее курсировавший до Беслана, будет ходить из Минеральных Вод до станции Прохладная, отправляясь в 17:55 вместо 03:52 и прибывая на конечную станцию в 19:41 вместо 05:27.

При этом с 12 декабря со станции Прохладная во Владикавказ будет курсировать поезд № 6440 отправлением в 05:30, прибытием в столицу Северной Осетии в 08:12. Обращаем внимание, что 11 декабря будет курсировать только поезд от Минеральных Вод до Прохладной. Со станции Прохладная до Владикавказа и из Владикавказа до Минеральных Вод рейсов в этот день не будет.

Для удобства жителей Ставропольского края также изменено расписание поезда Буденновск – Минеральные Воды. Рельсовый автобус будет отправляться из Буденновска на 43 минуты позже – в 08:17. Прибывать в Минеральные Воды состав будет в 11:26. На этой станции для пассажиров предусмотрено удобное время для пересадки на пригородный экспресс «Ласточка» – поезд №7204 сообщением Минеральные Воды – Кисловодск.

В Дагестане для более удобной пересадки пассажиров на поезд дальнего следования № 373 Махачкала – Тюмень скорректировали расписание электрички № 6691 сообщением Дербент – Махачкала. Пригородный состав теперь будет отправляться из Дербента в 13:25 и прибывать в Махачкалу в 16:15.

Напомним: обновление графика ежегодно проходит во второе воскресенье декабря с учетом анализа пассажиропотока. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайтах АО «СКППК» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», в пригородных кассах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.