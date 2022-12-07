Первые туристы отправились на Холдоми новым мультимодальным железнодорожным маршрутом «Лыжная стрела»

10:07

На Дальневосточной железной дороге состоялась первая поездка туристов по новому мультимодальному маршруту «Лыжная стрела» на горнолыжный комплекс Холдоми в Хабаровском крае. Всего в тур выходного дня отправились 29 любителей активного зимнего отдыха.

Маршрут был разработан ДВЖД совместно с АО «Федеральная пассажирская компания», региональным Министерством туризма и местными туристическими компаниями. В программу включены отправка поездом № 667 Хабаровск – Комсомольск (или № 351 Владивосток – Советская Гавань при покупке путевки в столице Приморья) и провоз лыжной экипировки. Далее предусмотрены трансфер на комфортабельных автобусах к лыжной базе Холдоми, двухдневное проживание и обратная поездка. Пассажирам также предоставляется питание (завтрак – в день приезда и ужин – в день отъезда) и страховка.

Подробная информация о маршруте «Лыжная стрела» размещена на официальном сайте «ЖД Пассажирам» в разделе «Туристические поезда», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.