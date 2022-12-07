Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первые туристы отправились на Холдоми новым мультимодальным железнодорожным маршрутом «Лыжная стрела»

2022-12-07 10:07
Первые туристы отправились на Холдоми новым мультимодальным железнодорожным маршрутом «Лыжная стрела»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге состоялась первая поездка туристов по новому мультимодальному маршруту «Лыжная стрела» на горнолыжный комплекс Холдоми в Хабаровском крае. Всего в тур выходного дня отправились 29 любителей активного зимнего отдыха.

Маршрут был разработан ДВЖД совместно с АО «Федеральная пассажирская компания», региональным Министерством туризма и местными туристическими компаниями. В программу включены отправка поездом № 667 Хабаровск – Комсомольск (или № 351 Владивосток – Советская Гавань при покупке путевки в столице Приморья) и провоз лыжной экипировки. Далее предусмотрены трансфер на комфортабельных автобусах к лыжной базе Холдоми, двухдневное проживание и обратная поездка. Пассажирам также предоставляется питание (завтрак – в день приезда и ужин – в день отъезда) и страховка.

Подробная информация о маршруте «Лыжная стрела» размещена на официальном сайте «ЖД Пассажирам» в разделе «Туристические поезда», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru