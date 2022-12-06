Билеты в купе на новогодние праздники можно приобрести со скидкой 40%

17:52

Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести билеты в купейные вагоны ряда поездов, отправляющихся 30 и 31 декабря, со скидкой 40%.

Акция «Новогодняя скидка 40%» действует при покупке билетов на поезда формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»), курсирующие по более чем 70 внутрироссийским направлениям.

Совершить поездки со скидкой можно из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов, Чебоксары, из Северной столицы – в Самару, Уфу, Казань, Адлер, Волгоград, а также по множеству других маршрутов. Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Акции».

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.