Пассажиры старшего возраста смогут путешествовать на поездах со скидкой в 2023 году

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») в возрасте от 60 лет в 2023 году смогут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15%.
Решение о предоставлении скидки по тарифному плану «Для пассажиров 60+» было принято для повышения доступности поездок для этой категории граждан, что позволит им путешествовать внутри страны с большим комфортом.
Тарифный план «Для пассажиров 60+» будет действовать практически весь 2023 год за исключением некоторых периодов. Купить билеты пассажиры могут уже сейчас, а совершить поездки – с 10 января по 22 декабря в следующие календарные периоды:
Оформление проездных документов со скидкой возможно не позднее, чем за 7 дней до даты поездки.
Для получения скидки в кассе пассажирам необходимо просто предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором содержится информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка будет применяться автоматически после ввода информации о дате рождения.
Скидка не суммируется с другими специальными предложениями.
Ознакомиться с условиями подробнее пассажиры могут на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции».
Напомним, что при покупке билетов в скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» формирования Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД» для пассажиров от 60 лет действует постоянная скидка в размере 30% по тарифному плану Senior.