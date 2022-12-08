11 декабря на Горьковской железной дороге вводится новый график движения поездов

10:31

11 декабря 2022 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2022-2023 годы. График будет действовать в течение года.

Всего в нормативном графике по Горьковской железной дороге предусмотрено курсирование 109 пар (одна пара – это два поезда в направлениях туда и обратно) пассажирских поездов дальнего следования, что на 3 пары больше, чем в действующем графике движения.

Новый график направлен на развитие межрегиональных маршрутов. Так, например, назначены новые транзитные поезда № 55/56 сообщением Москва – Екатеринбург, № 59/60 Сургут – Москва и № 78/77 Абакан – Москва. Возобновляется железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Кисловодском: поезд № 237/238 будет курсировать по определенным датам с 23 декабря.

Обращаем внимание пассажиров, что поезд № 137/138 Нижний Новгород – Адлер теперь будет делать остановку на Казанском вокзале Москвы, а фирменный поезд № 59/60 «Волга» сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург будет останавливаться на ВК «Восточный» столицы.

Количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» на ГЖД составит 73 пары (67% от общего количества пассажирских поездов). Также совместно с перевозчиками проводится работа и по увеличению составности пассажирских поездов.

Кроме того, с субъектами РФ согласована маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год. Общие размеры движения пригородных поездов на Горьковской железной дороге увеличены до 404 пар поездов (+21 пара к нормативному графику 2021/2022 годов).

В частности, назначены новые пригородные поезда № 6332 сообщением Гороховец – Нижний Новгород, № 6502 Нижний Новгород – Ветлужская, № 6611 Ветлужская – Нижний Новгород. Кроме того, организовано 9 поездов Нижегородских центральных диаметров сообщением Пр. Гагарина – Моховые Горы – Пр. Гагарина (было 4 поезда), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.