ОАО «ЖД» стало лауреатом московского конкурса «Город для всех»

2022-12-07 16:52
Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзальные комплексы Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «ЖД» стали лауреатами смотра-конкурса «Город для всех» в номинации «Организация, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту дорожно-транспортной инфраструктуры и оказываемым на нем услугам».

Вокзальные комплексы были отмечены за создание доступной среды для маломобильных пассажиров. Вокзалы оборудованы пандусами, лифтами, адаптированными санитарными комнатами. Для слабослышащих посетителей установлено индукционное оборудование, для пассажиров с нарушениями зрения размещены тактильно-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхемы и информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также в зданиях вокзалов размещены справочные видеотерминалы, которые позволяют не только самостоятельно получить информацию о работе вокзала и движении поездов, но и обратиться за помощью к оператору Центра информационно-справочного сопровождения клиентов по видеосвязи. Слабослышащие пассажиры могут получить такую консультацию на русском жестовом языке.

Сотрудники служб помощи Центра содействия мобильности ОАО «ЖД» круглосуточно готовы оказать маломобильным пассажирам необходимую помощь по прибытию на вокзал, во время ожидания поезда и в ходе посадки или высадки из вагона.

Также на Казанском вокзале в этом году начал работу первый пункт помощи Центра содействия мобильности ОАО «ЖД», в котором представлены пространство для отдыха, комната для пассажиров с детьми, помещение для приема пищи, специально адаптированные санитарные комнаты и душ. В пункте помощи учтены все потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

