Свыше 2 тыс. пар пригородных и 240 пар пассажирских поездов будут курсировать на Московской железной дороге с 11 декабря

12:13

С 11 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новое расписание движения пассажирских и пригородных поездов. В нем предусмотрено 246 пар пассажирских поездов, из них 45 пар транзитных, и 2172 пары пригородных поездов в будние дни, 1954 пары – по выходным. Графиком предусмотрены отказ от ряда поездов на международных направлениях и увеличение востребованных маршрутов внутри страны, а также учтены пропускные способности инфраструктуры Мосузла в условиях масштабной реконструкции для запуска новых линий МЦД.

Так, назначаются 19 пар новых пассажирских поездов дальнего следования, в том числе из Москвы в сторону юга, а также поезд «Ласточка» № 721/722 Москва – Нижний Новгород, который будет отправляться с вокзала Восточный. Кроме того, два поезда – № 93/94 Пенза – Москва и № 131/132 Орск – Москва – будут прибывать и отправляться с Павелецкого вокзала вместо Казанского.

В пригородном сообщении на Ярославском направлении в часы пик назначено дополнительно по одному поезду между Москвой и Болшево, Софрино, Монино, у семи экспрессов появится дополнительная остановка на станции Лосиноостровская. По два дополнительных поезда – до Бирюлева и Домодедова – будут курсировать на Павелецком направлении. На Киевском направлении всем экспрессам назначена остановка на станции Аминьевская и восьми поездам на станции Рассудово.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов и стоимостью проезда можно на вокзалах, на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.