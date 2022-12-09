Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 2 тыс. пар пригородных и 240 пар пассажирских поездов будут курсировать на Московской железной дороге с 11 декабря

2022-12-09 12:13
Свыше 2 тыс. пар пригородных и 240 пар пассажирских поездов будут курсировать на Московской железной дороге с 11 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новое расписание движения пассажирских и пригородных поездов. В нем предусмотрено 246 пар пассажирских поездов, из них 45 пар транзитных, и 2172 пары пригородных поездов в будние дни, 1954 пары – по выходным. Графиком предусмотрены отказ от ряда поездов на международных направлениях и увеличение востребованных маршрутов внутри страны, а также учтены пропускные способности инфраструктуры Мосузла в условиях масштабной реконструкции для запуска новых линий МЦД.

Так, назначаются 19 пар новых пассажирских поездов дальнего следования, в том числе из Москвы в сторону юга, а также поезд «Ласточка» № 721/722 Москва – Нижний Новгород, который будет отправляться с вокзала Восточный. Кроме того, два поезда – № 93/94 Пенза – Москва и № 131/132 Орск – Москва – будут прибывать и отправляться с Павелецкого вокзала вместо Казанского.

В пригородном сообщении на Ярославском направлении в часы пик назначено дополнительно по одному поезду между Москвой и Болшево, Софрино, Монино, у семи экспрессов появится дополнительная остановка на станции Лосиноостровская. По два дополнительных поезда – до Бирюлева и Домодедова – будут курсировать на Павелецком направлении. На Киевском направлении всем экспрессам назначена остановка на станции Аминьевская и восьми поездам на станции Рассудово.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов и стоимостью проезда можно на вокзалах, на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru