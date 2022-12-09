Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения пассажирского поезда Красноярск – Карабула изменится с 12 декабря

2022-12-09 11:26
С 12 декабря 2022 года в связи с ремонтными работами на транссибирском участке КрасЖД изменится расписание движения ежедневного пассажирского поезда Красноярск – Карабула.

По понедельникам и четвергам поезд будет отправляться из Красноярска в 15:25 (ранее – 18:40), прибытие в Карабулу – в 05:40 (ранее – в 09:04).

В остальные дни его расписание не изменится.

Красноярская железная дорога просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание движения поездов дальнего следования можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

