Новый график движения пассажирских поездов на Дальневосточной железной дороге вступит в силу 11 декабря

10:21

С 11 декабря на Дальневосточной магистрали начнет действовать новый график движения пассажирских поездов на 2022/2023 годы. Общее количество маршрутов сохранится на прежнем уровне.

Поезд № 7/8, ранее курсировавишй в сообщении Владивосток – Омск, будет следовать по маршруту Владивосток – Новосибирск. Изменена периодичность курсирования поезда № 11/12 Самара – Владивосток: теперь он будет ходить регулярно один раз в четыре дня.

Назначен новый поезд № 317/318 Нижний Бестях – Благовещенск с выходом на маршрут через день, в связи с чем отменен поезд № 687/688 Сковородино – Тында.

Для обеспечения перевозок пассажиров к местам отдыха летом следующего года будут курсировать поезда № 213/214 Хабаровск – Тихоокеанская и № 235/236 Тында – Анапа.

Кроме того, назначены 170 пригородных маршрутов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.