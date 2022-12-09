Пригородные поезда на Северной железной дороге с вводом нового графика будут доставлять пассажиров быстрее

10:10

11 декабря 2022 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2022-2023 годы. По Северной железной дороге предусмотрено курсирование более 250 пригородных поездов.

В новом графике у 81 пригородного поезда ускорено движение, например, у поезда № 6852 Инта – Марков – на 46 минут, № 6531 Онега – Обозерская – на 30 минут, № 6316 Буй – Николо-Полома – на 12 минут. Сокращено время в пути у двух скорых пригородных поездов между Онегой и Архангельском.

На основании договоренности с правительством Вологодской области переведены на круглогодичное курсирование (по пятницам, субботам и воскресеньям) пригородные поезда № 6470/6469 сообщением Вологда 1 – Вожега – Вологда 1.

Скорректировано расписание пригородных поездов в Архангельской области. Часть изменений синхронизирована с ускорением поездов дальнего следования. Для удобной пересадки в поезд до Москвы на станции Обозерская пригородный поезд № 6529/6530 Малошуйка – Онега будет ежедневно отправляться из Малошуйки в 06:40 (вместо 05:34), № 6531 Онега – Обозерская – в 06:54 (вместо 05:31).

Уменьшен интервал на станции Обозерская между пригородными поездами № 6523 Архангельск – Обозерская и № 7525 Обозерская – Пукса до 20 минут (почти вдвое). Пригородный поезд № 6524 Обозерская – Архангельск-Город будет прибывать на конечную станцию почти на час раньше, в 20:10.

Всю подробную информацию о графиках движения пригородных поездов и изменениях в расписании можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», на сайте компании-перевозчика и на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.