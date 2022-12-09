Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый график движения пассажирских поездов на 2022/2023 годы начнет действовать на полигоне Забайкальской железной дороги с 11 декабря

2022-12-09 09:22
Новый график движения пассажирских поездов на 2022/2023 годы начнет действовать на полигоне Забайкальской железной дороги с 11 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 00:00 (мск) 11 декабря 2022 года на сети железных дорог ОАО «ЖД», в том числе на Забайкальской железной дороге, вводится в действие график движения пассажирских поездов на 2022-2023 годы.

В новом расписании количество пассажирских поездов формирования АО «ФПК», курсирующих по ЗабЖД, осталось без изменений: перевозки в дальнем следовании обеспечивают 36 поездов. При этом отменен поезд № 688/687 сообщением Сковородино – Нерюнгри, назначен пассажирский поезд № 318/317 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри.

На все поезда и прицепные вагоны АО «ФПК», следующие во внутригосударственном сообщении, продажа билетов открыта за 90 суток до даты отправления поезда. Подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте АО «ФПК» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.

Количество пригородных пассажирских поездов, курсирующих по Забайкальской железной дороге, осталось без изменений. По территории Забайкальского края будут курсировать 55 пригородных поездов АО «ЗППК», на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области – 10 пригородных поездов АО «Экспресс Приморья», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru