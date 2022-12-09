Новый график движения пассажирских поездов на 2022/2023 годы начнет действовать на полигоне Забайкальской железной дороги с 11 декабря

Новый график движения пассажирских поездов на 2022/2023 годы начнет действовать на полигоне Забайкальской железной дороги с 11 декабря

09:22

С 00:00 (мск) 11 декабря 2022 года на сети железных дорог ОАО «ЖД», в том числе на Забайкальской железной дороге, вводится в действие график движения пассажирских поездов на 2022-2023 годы.

В новом расписании количество пассажирских поездов формирования АО «ФПК», курсирующих по ЗабЖД, осталось без изменений: перевозки в дальнем следовании обеспечивают 36 поездов. При этом отменен поезд № 688/687 сообщением Сковородино – Нерюнгри, назначен пассажирский поезд № 318/317 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри.

На все поезда и прицепные вагоны АО «ФПК», следующие во внутригосударственном сообщении, продажа билетов открыта за 90 суток до даты отправления поезда. Подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте АО «ФПК» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.

Количество пригородных пассажирских поездов, курсирующих по Забайкальской железной дороге, осталось без изменений. По территории Забайкальского края будут курсировать 55 пригородных поездов АО «ЗППК», на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области – 10 пригородных поездов АО «Экспресс Приморья», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.