Скорый пригородный поезд связал Барнаул и Славгород в Алтайском крае

2022-12-12 15:27
12 декабря из Барнаула в Славгород отправился в первый рейс новый пригородный поезд. В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «ЖД» Александр Грицай.

Запуск пригородного железнодорожного сообщения между Барнаулом и Славгородом позволит не только обеспечить транспортную мобильность населения Алтайского края, но и повысить туристическую привлекательность региона. Теперь значительно проще будет добраться до знаковых туристических локаций Алтая, например, до города-курорта Яровое, Завьяловских озер и знаменитого озера Бурсоль.

«Сегодня – важный день в развитии пригородного железнодорожного сообщения Алтайского края. Мы открываем новое сообщение из Барнаула в Славгород. Если раньше пригородное движение охватывало 7 городов и 16 районов, то с запуском этого поезда охват возрастет до 9 городов и 23 районов региона. Это совершенно новые вагоны: великолепная эргономика, удобства для пассажиров. К слову, только в текущем году в регион поступили 30 новых вагонов, инвестиции в приобретение этого подвижного состава превысили 2 млрд рублей. Всего за 3 года парк вагонов пригородного сообщения Алтайского края обновили на 94%», – отметил Александр Грицай.

Состав нового скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов 1, 2 и 3 класса. Они оборудованы мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками и подставками для ног, в кресла вмонтированы разъемы для наушников, есть персональные розетки для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдение для безопасности пассажиров, система климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистые санитарные комнаты и т. д.

Для пассажиров вагонов 1 класса обслуживания в пути предусмотрено горячее питание. Пассажиры других классов могут заказать чай, кофе и снеки у проводников поезда.

Новый пригородный поезд будет курсировать через день, отправляясь из Барнаула в 15:35 и прибывая на конечную станцию в 22:00. В обратную сторону из Славгорода он будет отправляться на следующие сутки в 08:00 и прибывать в Барнаул в 14:25. Общее время в пути – 6 часов 25 минут.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилёвка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.

По словам Виктора Томенко, новый пригородный поезд, соединивший многочисленные территории региона, будет востребован у жителей.

«Все, что связано с железной дорогой, – это всегда по расписанию, комфортно, надежно. Почти 8 млн человек – ежегодный пассажиропоток на пригородном сообщении в регионе. Это большая цифра, и показатель уже начинает превышать результаты прошлого года. Мы видим, что пригородные перевозки востребованы. Новая услуга, уверен, будет пользоваться спросом, учитывая, что стоимость проезда – меньше, чем на автобусе», – сказал глава региона.

