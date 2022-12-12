Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Между Санкт-Петербургом и Павловском стартовало тактовое движение электропоездов

2022-12-12 13:06
12 декабря с Витебского вокзала Санкт-Петербурга дан старт тактовому движению электропоездов до Павловска. В утренние и вечерние часы пик (с 07:00 до 10:00) электрички будут курсировать с интервалом в 10 минут, в остальное время – каждые 15 минут.

«Транспортная система Петербурга переживает большие изменения. Сегодня мы даем старт тактовому движению пригородных поездов. Первое направление – Пушкин и Павловск», – сказал в ходе церемонии официального запуска тактового движения губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня железная дорога стала неотъемлемой частью жизни горожан, поэтому сокращение интервалов движения в утренние часы до 10-15 минут значительно повышает привлекательность железнодорожного транспорта и снижает нагрузку на улично-дорожную сеть Петербурга», – сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров.

В рамках реализации проекта в дополнение к существующему графику на линию были добавлены еще 9 пригородных поездов в сторону Павловска (4 – утром и 5 – вечером) и 8 поездов в обратном направлении (4 – утром и 4 – вечером).

Общая протяженность данного участка Октябрьской железной дороги – 27 км, здесь расположены 3 переезда, 10 станций и остановочных пунктов. За последние три года, с 2020 по 2022 годы, железнодорожники провели большую работу по обновлению инфраструктуры по направлению Санкт-Петербург – Павловск. В границах данного маршрута заменены 292 опоры контактной сети и произведена полная замена устройств контактной сети на перегоне Царское Село – Павловск. На станции Павловск установлены новые мачты освещения. Кроме того, на Витебском вокзале были реконструированы 2 платформы, которые задействованы в приеме поездов по расписанию тактового движения.

В перспективе на этом направлении планируется обновление подвижного состава и инфраструктуры, а также внедрение единого проездного билета в городском и железнодорожном пригородном транспорте.

