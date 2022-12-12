Завершилось соединение новой железнодорожной линии аэропорта Шереметьево с Савеловским направлением Московской железной дороги

11:15

Завершилось соединение новой железнодорожной линии, объединившей Южный (D, E, F) и Северный (B, C) терминальные комплексы аэропорта Шереметьево с Савеловским направлением МЖД. Для этого был построен съезд протяженностью около 1 км со «скоростным» стрелочным переводом, который позволит обеспечить движение поездов со скоростью 80-90 км/ч. Проведена модернизация перегона Аэропорт Шереметьево – Лобня, где уложено 7 новых стрелочных переводов, установлена цифровая система управления движением поездов.

Новая инфраструктура позволила запустить поезда из Москвы по прямому маршруту до Северного терминального комплекса без заезда в Южный, сократив на 15 минут время в пути до терминалов В и С, где в настоящее время обслуживаются все авиарейсы. Поездка до северных терминалов аэропорта теперь занимает 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут – от Белорусского вокзала.

По информации компании-перевозчика, поезда «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении курсируют по обновленному маршруту: из Москвы все составы прибывают напрямую в терминалы В и С. После остановки составы продолжают движение к южным терминалам, сохраняя возможность для пассажиров и сотрудников аэропорта добраться также до терминалов D, E, F. Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился: поезда курсируют каждые 30-40 минут как в сторону аэропорта, так и из аэропорта.

Совершить посадку на поезд до Шереметьево можно с ряда станций МЦД-1: Окружной, Савеловской, Беговой, Тестовской, Славянского бульвара, Сколково, Одинцово и других.

Открытие нового прямого маршрута до Северного терминального комплекса завершило масштабный проект ОАО «ЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры к аэропорту Шереметьево. В июне запущена двухпутная железнодорожная линия длиной в 4,2 км, включающая две железнодорожные эстакады длиной 600 и 1400 м, а также вокзальный терминальный комплекс, где созданы все необходимые условия для комфортного пребывания в ожидании поезда и по прибытии. На первом уровне станции обустроено помещение для ожидания пассажиров, комната матери и ребенка, санитарные комнаты, информационное табло для получения оперативной информации о рейсах и всех изменениях. Обеспечена безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Вокзальный комплекс, в который прибывают поезда, соединен удобной пешеходной галерей по принципу «Сухие ноги» с терминалами В и С. Из перехода пассажиры попадают на этаж, где расположены зоны вылета обоих терминалов аэропорта. Путь от поезда до стоек регистрации аэропорта занимает всего 5 минут, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.