Восстановлено движение поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги

00:40

11 декабря в 21:50 на перегоне Подсолнечная – Поварово в связи с неблагоприятными условиями погоды (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд № 7945 «Ласточка» Тверь – Москва.

В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов в оба направления. Задержки поездов составили до 2 часов.

Специалисты ОЖД делают все возможное для сокращения времени опоздания.

Следите за объявлениями на станциях, вокзалах и в поездах.

Октябрьская железная дорога приносит свои извинения за доставленные неудобства!