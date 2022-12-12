Восстановлено движение поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги

11 декабря в 21:50 на перегоне Подсолнечная – Поварово в связи с неблагоприятными условиями погоды (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд № 7945 «Ласточка» Тверь – Москва.
В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов в оба направления. Задержки поездов составили до 2 часов.
Специалисты ОЖД делают все возможное для сокращения времени опоздания.
Следите за объявлениями на станциях, вокзалах и в поездах.
Октябрьская железная дорога приносит свои извинения за доставленные неудобства!