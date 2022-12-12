Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восстановлено движение поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги

2022-12-12 00:40
Восстановлено движение поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 декабря в 21:50 на перегоне Подсолнечная – Поварово в связи с неблагоприятными условиями погоды (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд № 7945 «Ласточка» Тверь – Москва.

В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов в оба направления. Задержки поездов составили до 2 часов.

Специалисты ОЖД делают все возможное для сокращения времени опоздания.

Следите за объявлениями на станциях, вокзалах и в поездах.

Октябрьская железная дорога приносит свои извинения за доставленные неудобства!

