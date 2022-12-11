О движении поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги

23:27

11 декабря в 21:50 на перегоне Подсолнечная – Поварово в связи с неблагоприятными условиями погоды (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд № 7945 «Ласточка» Тверь – Москва. В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов. В пути задержаны 7 пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут.

Специалисты ОЖД делают все возможное для восстановления движения поездов.

Следите за объявлениями на станциях, вокзалах и в поездах.

Октябрьская железная дорога приносит свои извинения за доставленные неудобства!