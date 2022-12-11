О движении поездов на Горьковской железной дороге

22:17

11 декабря на участке Арзамас – Канаш вследствие погодных условий по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.

В настоящее время с задержкой более 7 часов следует поезд № 274 сообщением Москва – Казань, свыше 9 часов – поезд № 134 сообщением Санкт-Петербург – Казань.

Остальные задержанные в этот день поезда прибыли на станции назначения.

Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, были обеспечены дополнительным питанием на ст. Муром и Канаш.

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.