О движении поездов на Горьковской железной дороге

11:40

11 декабря на участке Арзамас – Канаш вследствие погодных условий по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.

В настоящее время все поезда продолжили движение к станциям назначения.

Пассажиры поездов, которые были задержаны более 4 часов, будут обеспечены дополнительным питанием на ст. Муром и Канаш.

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.