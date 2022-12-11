Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении поездов на Горьковской железной дороге

2022-12-11 11:40
11 декабря на участке Арзамас – Канаш вследствие погодных условий по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.

В настоящее время все поезда продолжили движение к станциям назначения.

Пассажиры поездов, которые были задержаны более 4 часов, будут обеспечены дополнительным питанием на ст. Муром и Канаш.

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.

