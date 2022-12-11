О движении поездов на Горьковской железной дороге

10 и 11 декабря на участке Арзамас – Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.
Более чем на 6 часов задержаны поезда № 85 сообщением Нижневартовск – Москва и № 25 сообщением Ижевск – Москва.
Более чем на 3 часа задержаны поезда № 2 сообщением Москва – Казань и № 54 сообщением Москва – Чебоксары.
Более чем на 2 часа задержаны поезда:
В настоящее время они отправлены к станциям назначения.
Пассажиры поездов, которые были задержаны более 4 часов, будут обеспечены дополнительным питанием на ст. Муром.
Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.