О движении поездов на Горьковской железной дороге

О движении поездов на Горьковской железной дороге

11:36

10 и 11 декабря на участке Арзамас – Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.

Более чем на 6 часов задержаны поезда № 85 сообщением Нижневартовск – Москва и № 25 сообщением Ижевск – Москва.

Более чем на 3 часа задержаны поезда № 2 сообщением Москва – Казань и № 54 сообщением Москва – Чебоксары.

Более чем на 2 часа задержаны поезда:

№ 26 сообщением Москва – Ижевск;

№ 118 сообщением Москва – Новокузнецк;

№ 86 сообщением Москва – Нижневартовск;

№ 52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск;

№ 57 сообщением Москва – Йошкар-Ола;

№ 1 сообщением Владивосток – Москва.

В настоящее время они отправлены к станциям назначения.

Пассажиры поездов, которые были задержаны более 4 часов, будут обеспечены дополнительным питанием на ст. Муром.

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.