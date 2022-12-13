Поезд Деда Мороза сделает остановки на пяти станциях Юго-Восточной железной дороги

11:52

Дед Мороз из Великого Устюга продолжает свое путешествие по России на поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД». На Юго-Восточной железной дороге он сделает остановки в пяти городах: Воронеже, Тамбове, Мичуринске, Липецке и Ельце. В каждом городе юных гостей и их родителей на перроне ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочной команды. Прийти на встречу поезда и окунуться в атмосферу зимней сказки могут все желающие.

В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения.

График остановок поезда на станциях ЮВЖД:

18 декабря Воронеж-1 с 09:00 до 19:05;

19 декабря Тамбов-1 с 08:30 до 14:00;

19 декабря Мичуринск Уральский с 17:30 до 22:00;

20 декабря Липецк с 08:30 до 14:00;

20 декабря Елец с 16:50 до 21:30.

Аккредитация представителей СМИ осуществляется до 16:00 15 декабря по тел.: 8 (4732) 65-25-14, 8 (4732) 65-21-53, e-mail: RPolyakov@serw.ru, LAyastrebova@serw.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.