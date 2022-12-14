Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд соединит Нижний Новгород и Великий Устюг

2022-12-14 14:53
Туристический поезд соединит Нижний Новгород и Великий Устюг
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 декабря туристический поезд «К Деду Морозу» отправится в рейс по маршруту Нижний Новгород – Великий Устюг – Киров – Нижний Новгород. Обратно пассажиры вернутся 25 декабря. К отправлению поезда туроператором организованы трансферы из городов Нижегородской и Владимирской областей.

Железнодорожный тур для детей и их родителей позволит не только посетить вотчину Деда Мороза, принять участие в развлекательных программах, но и побывать у Кикиморы Вятской в Заповеднике сказок (г. Киров). В пути следования для туристов будут проводиться новогодние мастер-классы, работать творческие и театральные мастерские.

В составе поезда – комфортабельные вагоны-купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и душевыми, а также розетками для зарядки гаджетов. К услугам путешественников также вагон-ресторан.

Отметим, что вокзал Великого Устюга был обновлен к началу зимнего туристического сезона. В здании вокзального комплекса модернизирован интерьер зала ожидания, открыто сказочное кафе, установлены детские аттракционы и игровые автоматы, размещены фотозоны в новогодней тематике.

Желающие отправиться в путешествие могут приобрести билет на данный поезд в составе туристического пакета. Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Горьковского филиала АО «ФПК»: +7 (910) 142-38-46 (с 08:00 до 17:00 по будним дням), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

