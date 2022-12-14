Мультимодальный тур в Большое Болдино состоится 24 декабря

11:42

24 декабря состоится первый мультимодальный тур в музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино».

Пригородный электропоезд доставит туристов из Нижнего Новгорода до станции Ужовка Нижегородской области, откуда предусмотрен автобусный трансфер до села Большое Болдино.

В составе поезда – новые вагоны с эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения. В пути следования путешественников ждут экскурсия с интерактивной программой и танцевально-театрализованным представлением, а также угощения.

По прибытии туристы посетят храм Александра Невского в селе Львовка, музей литературных героев «Повестей Белкина» и господский дом, где жил поэт.

Приобрести билеты можно на сайтах нижегородских туристических операторов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.