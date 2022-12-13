Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Бесплатным Wi-Fi в этом году оснастили 58 вокзалов

2022-12-13 17:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2022 году беспроводной интернет стал доступен для посетителей еще 58 вокзалов и станций сети российских железных дорог. На данный момент бесплатно подключиться к сети через Wi-Fi пользователи могут на 320 вокзалах, в том числе на 222 крупных вокзальных комплексах и 98 малых вокзалах и ТПУ.

С начала года посетители вокзальных комплексов загрузили около 1,5 млн гигабайт контента, что почти на 190 тыс. гигабайт больше, чем годом ранее. Всего же за этот период доступом к Wi-Fi на вокзалах воспользовались почти 5 млн человек.

Общее количество загруженной информации в этом году по объему сравнимо с 200 тысячами фильмов в хорошем качестве, на просмотр которых ушло бы примерно 45 лет. Также этот объем информации могли бы заполнить 600 млн литературных произведений в электронном виде или 240 млн музыкальных треков.

Лидером по объему трафика стал Восточный вокзал Москвы, где пользователи в 2022 году загрузили около 44,6 тыс. гигабайт информации. Павелецкий вокзал столицы и вокзал Адлер расположились на втором и третьем местах. Посетители этих комплексов скачали порядка 41,5 тыс. и 40 тыс. гигабайт онлайн-контента соответственно.

Проект ОАО «ЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года.

