«Ласточка» на маршруте Киров – Нижний Новгород будет сдвоенной 30 и 31 декабря

Для удовлетворения повышенного спроса на билеты на электропоезда «Ласточка», курсирующие между Кировом и Нижним Новгородом, холдинг «ЖД» в два раза увеличит количество вагонов в составах, которые отправятся 30 декабря вечером из Нижнего Новгорода и 31 декабря утром из Кирова. Это позволит перевезти больше пассажиров без увеличения количества рейсов на маршруте, сохранив привычное для них расписание.

Напомним: скоростной поезд «Ласточка» из Нижнего Новгорода отправляется ежедневно в 17:52 и прибывает в Киров в 22:51. Из Кирова он отправляется в 06:21 и прибывает в Нижний Новгород в 11:20.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.