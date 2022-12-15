Возле станции Мещерская будущего МЦД-4 железнодорожники построили новый пешеходный тоннель

10:07

Железнодорожники построили новый пешеходный тоннель в районе Солнцево, в километре от недавно открытой после реконструкции станции Мещерская будущего МЦД-4. Он располагается под железнодорожными путями Киевского направления МЖД и соединяет Боровское шоссе и Новомещерский проезд.

Новый пешеходный тоннель длиной 41 м и шириной 4 м обеспечивает безопасный и комфортный транзитный переход из одной части города в другую, а также улучшает транспортную доступность Мещерского парка – одного из любимых мест отдыха москвичей. До открытия перехода жители Солнцева могли добраться до парка только по старому автомобильному тоннелю, находящемуся в районе Новомещерского проезда.

Кроме того, в настоящее время недалеко от станции Мещерская ведется строительство нового четырехполосного автомобильного путепровода тоннельного типа. Завершить работы по его возведению планируется в 2023 году.

Оба тоннеля – пешеходный и автомобильный – станут неотъемлемой частью единой улично-дорожной сети, которая создается в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Московских центральных диаметров, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.