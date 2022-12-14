С начала года услугами бизнес-зала нового формата на железнодорожном вокзале Уфа воспользовались более 1 тыс. пассажиров

Бизнес-зал нового формата открылся на железнодорожном вокзале Уфа 4 марта 2022 года. За прошедшие 9 месяцев его услугами воспользовались более 1 тыс. пассажиров.

Для комфорта посетителей в бизнес-зале организована зона отдыха с мягкими диванами и креслами, переговорная для совещаний и деловых встреч. Здесь гости могут зарядить мобильные устройства или при необходимости посетить душевую комнату.

Для маленьких путешественников имеется детская игровая комната с мебелью, игрушками и настольными играми. Посещение бизнес-зала для детей до 5 лет в сопровождении взрослого бесплатное.

Отдельно организована обеденная зона с холодными закусками, горячими блюдами, десертами и напитками в формате «шведский стол». Ее посещение входит в перечень услуг, предоставляемых гостям бизнес-зала.

Кроме того, до 31 декабря 2022 года на треть снижена цена его посещения для участников программы «ЖД Бонус».

Бизнес-зал работает круглосуточно, без выходных, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.