Порядка 150 дополнительных поездов будут курсировать на Горьковской железной дороге в новогодние праздники

14:49

На период новогодних праздничных дней в границах Горьковской железной дороги назначено 147 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях Горьковской магистрали в период с 22 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.

Между Казанью и Москвой назначено 52 дополнительных поезда. Также пять поездов свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом и один – с Саратовом.

25 дополнительных поездов свяжут Москву с Кировом, 21 поезд – с Ижевском, 16 поездов – с Чебоксарами и два поезда – с Йошкар-Олой.

Между Нижним Новгородом и Москвой назначено 12 дополнительных поездов. Также 5 дополнительных поездов свяжут Нижний Новгород с Адлером. Кроме того, один рейс совершит туристический поезд сообщением Нижний Новгород – Великий Устюг.

7 дополнительных поездов свяжет Киров и Санкт-Петербург.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.