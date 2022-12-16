На Северо-Кавказской магистрали на новогодние праздники назначено 10 дополнительных поездов

11:35

Для удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул в границах магистрали назначено 10 дополнительных поездов формирования Северо-Кавказской филиала АО «Федеральная пассажирская компания». В конце декабря и первой декаде января они совершат 158 рейсов.

Дополнительные поезда свяжут Адлер, Владикавказ, Кисловодск, Новороссийск и Москву. Кроме того, традиционно назначены составы между Ростовом-на-Дону и станциями Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также между Владикавказом и Адлером, Минеральными Водами и Анапой.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 года, а также 6, 7 и 8 января 2023 года.

При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

В период новогодних и рождественских праздников также будет организовано курсирование поездов для перевозок организованных групп детей, а также специальных туристических поездов.

Для любителей горнолыжного спорта назначена «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор. В поезде можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника. На Черноморском побережье во время новогодних праздников будет ходить туристический поезд «Сочи» сообщением Туапсе – Гагра.

Билеты на все дополнительные поезда можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.