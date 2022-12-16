Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники

2022-12-16 09:18
На Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних и рождественских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Перевозчик – Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании».

Дополнительные составы будут курсировать на самых востребованных направлениях:

  • № 213/214 Пермь – Москва – Екатеринбург: отправление из Перми 27 декабря, из Москвы 28 декабря;
  • № 191/192 Екатеринбург – Санкт-Петербург: отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Санкт-Петербурга 30 декабря;
  • № 201/202 Пермь – Москва – Екатеринбург: отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 30 декабря;
  • № 546/545 Екатеринбург – Нижневартовск – Приобье: отправление из Екатеринбурга 28 декабря, из Нижневартовска 29 декабря;
  • № 211/212 Пермь – Москва – Тюмень: отправление из Перми 28 декабря, из Москвы 29 декабря;
  • № 205/206 Екатеринбург – Москва: отправление из Екатеринбурга 29 декабря, из Москвы 30 декабря;
  • № 221/222 Тюмень – Оренбург: отправление из Тюмени 30 декабря, 5 января, из Оренбурга 1, 7 января;
  • № 211/212 Пермь – Москва: отправление из Перми 1, 5 января, из Москвы 2, 6 января.
  • № 211/212 Тюмень – Москва – Челябинск: отправление из Тюмени 3 января, из Москвы 4 января;
  • № 211/212 Пермь – Москва – Екатеринбург: отправление из Перми 5 января, из Москвы 6 января;
  • № 546/545 Екатеринбург – Нижневартовск: отправление из Екатеринбурга 6, 8 января, из Нижневартовска 7, 9 января;
  • № 207 Екатеринбург – Пермь: отправление из Екатеринбурга 7 января;
  • № 211/212 Челябинск – Москва – Пермь: отправление из Челябинска 7 января, из Москвы 8 января;
  • № 209/210 Екатеринбург – Москва: отправление из Екатеринбурга 8 января, из Москвы 9 января.

Всего на предстоящие праздничные дни холдинг «ЖД» назначает около 1 тыс. дополнительных поездов (почти в два раза больше, чем годом ранее). Они будут курсировать в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на популярных межрегиональных маршрутах.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. Всего в дополнительных поездах будет обеспечено около 4,5 млн мест. Если спрос на поездки в поездах дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

