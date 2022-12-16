Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мероприятия Поезда Деда Мороза посетили более 17 тыс. жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей

2022-12-16 16:21
Мероприятия Поезда Деда Мороза посетили более 17 тыс. жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей
С 13 по 15 декабря сказочный поезд Деда Мороза совершил остановки на железнодорожных вокзалах Саратова, Волгограда и Астрахани. За три дня уникальный состав увидели более 17 тыс. человек.

На каждой станции Дед Мороз выходил на перрон, поздравлял встречающих с наступающим Новым годом и общался с детьми. В дни прибытия состава на территории вокзальных комплексов работали аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Они развлекали детей и фотографировались со всеми желающими. В залах ожидания проводились творческие мастер-классы.

По заранее приобретенным билетам группы детей участвовали в квестовой программе в составе поезда, заходили в передвижную резиденцию Деда Мороза, получали подарки и угощения в вагоне-ресторане, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

