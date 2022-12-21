Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Со 2 января на Калининградской магистрали назначена дополнительная остановка пригородным поездам Мамоновского направления в Ласкино

2022-12-21 13:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала нового года поезда, курсирующие между Калининградом и Мамоново, будут делать остановку в Ласкино.

В период со 2 по 8 января пригородные поезда Мамоновского направления будут останавливаться на о. п. Ласкино через день по четным числам по расписанию выходного дня.

С 9 января пригородные поезда Мамоновского направления будут делать остановку на о. п. Ласкино ежедневно: в направлении из Калининграда в Мамоново – в 18:22 по рабочим дням, в 10:32 – по выходным дням, в направлении из Мамоново в Калининград – в 07:24 и 20:41 по рабочим дням, в 17:17 – по выходным.

Время в пути от Южного вокзала до нового остановочного пункта составит всего 12 минут.

Отметим, что платформа была построена для улучшения транспортного обеспечения поселка Ласкино и прилегающего к нему нового жилого микрорайона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

